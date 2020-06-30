Про це повідомив американський ресурс TMZ.
Уточнюється, що Карлу Райнеру було 98 років.
Актор, режисер і комік помер в оточенні родини у своєму будинку в Беверлі-Хіллз. При цьому причина смерті не уточнюється.
За свою акторську кар’єру Райнер став номінантом однієї премії “Греммі” і дев’яти премій “Еммі”. Він найбільш відомий американським глядачам по “Шоу Діка Ван Дайка”, де виступав сценаристом і одним з акторів.
Райнер також виконував одну з головних ролей у фільмі “Росіяни йдуть! Росіяни йдуть!” і знімався в “Одинадцяти друзях Оушена”.
Крім того, актор також записував озвучку для мультфільмів “Пінгвіни Мадагаскару”, “Історія іграшок 4”, виконував епізодичні ролі в серіалах “Доктор Хаус”, “Красуні в Клівленді”, “Дві з половиною людини”, а також “Парки і зони відпочинку”.
- 19 червня у віці 88 років пішов з життя британський актор сер Єн Холм, який зіграв Більбо Беґґінса у фільмі “Володар перснів”.