У Сполучених Штатах помер відомий актор Карл Райнер, який був володарем дев'яти премій "Еммі".

Про це повідомив американський ресурс TMZ.

Уточнюється, що Карлу Райнеру було 98 років.

Актор, режисер і комік помер в оточенні родини у своєму будинку в Беверлі-Хіллз. При цьому причина смерті не уточнюється.

За свою акторську кар’єру Райнер став номінантом однієї премії “Греммі” і дев’яти премій “Еммі”. Він найбільш відомий американським глядачам по “Шоу Діка Ван Дайка”, де виступав сценаристом і одним з акторів.

Райнер також виконував одну з головних ролей у фільмі “Росіяни йдуть! Росіяни йдуть!” і знімався в “Одинадцяти друзях Оушена”.



Крім того, актор також записував озвучку для мультфільмів “Пінгвіни Мадагаскару”, “Історія іграшок 4”, виконував епізодичні ролі в серіалах “Доктор Хаус”, “Красуні в Клівленді”, “Дві з половиною людини”, а також “Парки і зони відпочинку”.