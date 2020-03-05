На 101 році життя помер колишній Генеральний секретар ООН і прем'єр-міністр Перу Хав'єр Перес де Куельяр.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Син Переса де Куельяра розповів місцевій радіостанції RPP, що його батько помер у своєму будинку в Перу.

Протягом двох термінів перебування на посаді Генерального секретаря ООН він укладав мирні угоди в Латинській Америці, Африці, Азії і на Близькому Сході.

Ключовим досягненням стали переговори про припинення вогню між Іраном та Іраком у 1988 році після восьми років конфлікту.

Перес де Куельяр вивчав право в Католицькому університеті Ліми, перш ніж почати дипломатичну кар’єру в Міністерстві закордонних справ Перу.

Він був на службі в посольствах по всій Європі та Латинській Америці і приєднався до делегації Перу на першій Генеральній Асамблеї ООН у 1946 році.

В ООН він головував у впливовій Раді безпеки і, в якості спеціального представника, уклав мирну угоду між Грецією та Туреччиною у 1974 році після турецького вторгнення на Кіпр.

У 1981 році він став п’ятим Генеральним секретарем ООН – першим з Латинської Америки – і очолював міжнародний орган в найбільш критичні роки холодної війни між Америкою і Радянським Союзом.

Крім ірано-іракської війни, до кінця свого другого терміну в 1991 році він допоміг покласти край військовим діям в Західній Сахарі і громадянським війнам в Сальвадорі, Камбоджі та Нікарагуа.

Будучи головою ООН, він також забезпечив виведення радянських військ з Афганістану та забезпечив незалежність Намібії від Південної Африки.

Він балотувався на пост президента Перу у 1995 році, але не пройшов, поступившись дорогою Альберто Фухіморі.

Після того, як Фухіморі подав у відставку в 2000 році на тлі скандалу з підкупом, Перес де Куельяр деякий час займав пост міністра закордонних справ і прем’єр-міністра.

Поховають Переса де Куельяра в п’ятницю.