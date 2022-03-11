За інформацією мера Луцька Ігоря Поліщука, унаслідок сьогоднішніх авіаударів по місту загинуло четверо людей.

Про це Ігор Поліщук повідомив у прямому етері телемарафону UAразом.

Міський голова Луцька повідомив про чотирьох загиблих та шість поранених осіб після авіаудару, якого російські окупанти завдали аеродрому міста.

Поліщук повідомив, що завдати авіаудару окупантам вдалось через дії зрадника, який був членом громадської організації.

За словами міського голови, зрадник працював на ФСБ РФ, передаючи ворогу всі дані щодо Луцького військового аеродрому та пересування літаків.

Ігор Поліщук також додав, що зрадника уже затримала Служба безпеки України.