Протягом доби війська РФ обстріляли низку населених пунктів Харківської області. Загинула одна людина, ще четверо, серед яких дитина, отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією за добу російські окупаційні війська відкривали вогонь по прикордонних населення пунктах області. Мовиться про Куп’янський, Чугуївський та Харківський райони.

Зокрема зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.

Найбільше від російських обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Цього ранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок.

“На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка”, – повідомив Синєгубов.

Напередодні у Вовчанську також було поранено 71-річного чоловіка. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості.

У с. Ківшарівка Куп’янського району вчора теж був поранений цивільний 27-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості.