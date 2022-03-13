Внаслідок ракетних обстрілів заводу "Зоря" у Миколаєві з боку військових формувань країни-агресора, загинуло 9 осіб.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

“Мерзотники! 9 осіб загинуло внаслідок бомбардування мудак#ми. Миколаїв”, – написав Кім.

Вранці окупанти завдавали удару по заводу “Зоря”, що в Інгульскому районі та по Матеріальних воротах.

“У нас свобода, і ми за неї боремося. А у них рабство”, – прокоментував вранішні обстріли Віталій Кім.