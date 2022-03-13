Про це у Facebook повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
Російські окупанти викрили мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Голова Запорізької ОДА Олександр Старух зауважив, що військові злочини вже стають системними серед окупантів. Так, раніше в Мелітополі росіяни викрали міського голову Івана Федорова, а вчора на його місце поставили “в.о. мера” — колишню депутатку “Опозиційного блоку” Галину Данильченко, яка у відеозверненні заявила про створення “комітету народних обранців”.
- Загарбники розстріляли цивільних біля села Перемога, коли мешканці намагалися евакуюватися самостійно.
- Раніше повідомлялося, що У Мелітополі російські загарбники контролюють радіо та ТБ.
- «Це геноцид, котрий влаштувала російсько-фашистська армія на чолі із Путіним» – мер Маріуполя про облогу міста.