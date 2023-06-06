Унаслідок підриву Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів – Шмигаль

За інформацією глава українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля

За даними прем’єр-міністра України, унаслідок злочинних дій росіян – підриву Каховської ГЕС на Херсонщині – може затопити до 80 населених пунктів.

“Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС”, – повідомив він.

Також Шмигаль додав, що триває евакуація мешканців у районах підтоплення. Зокрема зараз тривають евакуаційні заходи у мікрорайоні Острів у Херсоні. Сформовано евакуаційні потяги до Миколаєва.

Він також зауважив, що проводиться оцінка загрози для довкілля та Запорізької атомної електростанції. Однак через відсутність доступу до ЗАЕС така оцінка ускладнена.

“Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи”, – наголосив прем’єр.

Шмигаль резюмував, що зараз головне завдання – евакуювати людей у районах затоплення.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.