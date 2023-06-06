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Унаслідок підриву Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів – Шмигаль

За інформацією глава українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Вівторок, 6 червня 2023, 09:37
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Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля

За даними прем’єр-міністра України, унаслідок злочинних дій росіян – підриву Каховської ГЕС на Херсонщині – може затопити до 80 населених пунктів.

“Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС”, – повідомив він.

Також Шмигаль додав, що триває евакуація мешканців у районах підтоплення. Зокрема зараз тривають евакуаційні заходи у мікрорайоні Острів у Херсоні. Сформовано евакуаційні потяги до Миколаєва.

Він також зауважив, що проводиться оцінка загрози для довкілля та Запорізької атомної електростанції. Однак через відсутність доступу до ЗАЕС така оцінка ускладнена.

“Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи”, – наголосив прем’єр.

Шмигаль резюмував, що зараз головне завдання – евакуювати людей у районах затоплення.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.
Теги: Денис Шмигаль, затоплення, злочини росіян, Каховська ГЕС, підрив Каховської ГЕС, російські окупанти, Херсонська область

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