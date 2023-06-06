У мережі опублікували фото та відео наслідків підриву Каховської ГЕС

У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.

Джерело: #Букви

Вночі 6 червня російські війська здійснили черговий злочин в Україні — підірвали Каховську ГЕС, яка розміщена на тимчасово окупованій частині Херсонської області у Новій Каховці.

У соціальних мережах вже почали розповсюджувати відео та фото з наслідками підриву ГЕС.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, вже через декілька годин рівень води підійметься до критичного рівня, а тому на правому березі області поліціянти та рятувальники вже проводять евакуацію мешканців найближчих населених пунктів.

Щодо лівої, тимчасово окупованої частини області, то Прокудін просить мешканців населених пунктів поблизу підірваної ГЕС самостійно здійснити евакуацію.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.