У мережі опублікували фото та відео наслідків підриву Каховської ГЕС

російсько-українська війна
07:47 Мінлива хмарність та до +27 градусів: прогноз погоди на 6 червня
00:45 Зеленський провів зустріч з главою МЗС Великої Британії: обговорили очікування України від саміту НАТО
00:04 Польща передала Україні 17 «швидких»  – автомобілі вже прямують до Дніпропетровської та Кіровоградської областей

05 червня

23:18 У Вірменії заявили, що «членство в ОДКБ створює проблеми» для країни
22:39 Перші групи українських пілотів відібрані для навчання у Великій Британії – Шмигаль
21:52 У ГУР заявили про ліквідацію ватажка угруповання РФ «Бєлгород»
21:24 Україна добре підготувалася до очікуваного контрнаступу ЗСУ – Марк Міллі
20:39 Протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії на Бахмутському  напрямку – Генштаб
20:18 Зібрано тексти з 2014 року – з друку виходить книга українського військового та історика Юрія Гудименка
18:52 «Суперечить християнським цінностям» – мер Луцька про флешмоб школярів із перевдягання у жіночий одяг
18:02 У Великій Британії зріс рівень крадіжок сільгосптехніки: це пов’язують з війною Росії в Україні
16:58 У Рівному звільнили з роботи водія маршрутки, який зневажливо повівся з мамою полеглого на війні захисника
16:24 Німецькі ЗМІ порівняли промову Шольца на захист України із «виверженням вулкана»
15:43 Депутата Київради Трубіцина оголосили у міжнародний розшук за рішенням ВАКС
15:17 Україна, ймовірно, розвинула мережу власних агентів у Росії та передає їм дрони контрабандою — CNN
14:28 Китай звинуватив США та їхніх союзників у спробі дестабілізації Індійсько-Тихоокеанського регіону
14:25 Держспецзв’язку попереджає про небезпечні SMS нібито від Печерського райсуду
13:51 Ще один колишній викладач приватної школи репера Ye приєднався до судового процесу проти нього
13:34 Майже третина укриттів, перевірених в Україні, виявилися непридатними або зачиненими — МВС
13:30 Процес у справі про вбивство журналіста Шеремета запустять заново
12:01 Президентка Грузії закликала звільнити Саакашвілі і надягти йому браслет

У мережі опублікували фото та відео наслідків підриву Каховської ГЕС

У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.

Вівторок, 6 червня 2023, 08:07
Підтримати

Фото: з супутника

Джерело: #Букви

Вночі 6 червня російські війська здійснили черговий злочин в Україні — підірвали Каховську ГЕС, яка розміщена на тимчасово окупованій частині Херсонської області у Новій Каховці.

Фото: із соцмереж

У соціальних мережах вже почали розповсюджувати відео та фото з наслідками підриву ГЕС.

Фото: із соцмереж

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, вже через декілька годин рівень води підійметься до критичного рівня, а тому на правому березі області поліціянти та рятувальники вже проводять евакуацію мешканців найближчих населених пунктів.

Щодо лівої, тимчасово окупованої частини області, то Прокудін просить мешканців населених пунктів поблизу підірваної ГЕС самостійно здійснити евакуацію.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Теги: війська рі, злочини росіян, Каховська ГЕС, підрив Каховської ГЕС, російські окупанти, Херсоньска область

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook