Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними, станом на сьогодні понад 1432 дітей постраждали унаслідок повномасштабного вторгнення РФ. З цієї кількості 477 дітей загинули, а понад 955 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Водночас у відомстві наголосили, що ці цифри не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільша кількість постраждалих дітей у:
- Донецькій області – 452,
- Харківській – 275,
- Київській – 128,
- Херсонській – 94,
- Запорізькій – 89,
- Миколаївській – 88,
- Чернігівській – 69,
- Дніпропетровській – 67,
- Луганській – 66.
Протягом минулої доби стало відомо ще про двох загиблих дітей у місті Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня. Внаслідок цієї атаки держави-агресора загинуло 23 людини. Серед загиблих – шестеро дітей.
28 квітня внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва було поранено 11-річного хлопчика.
29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області поранення зазнала 16-річна дівчина.
- Вранці 29 квітня російські окупаційні війська обстріляли Краматорську громаду на Донеччині. Постраждало двоє осіб, зокрема дитина.