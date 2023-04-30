Станом на ранок 30 квітня, в Україні унаслідок російської агресії постраждало понад 1400 дітей. З них, за офіційними даними, 477 загинули.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними, станом на сьогодні понад 1432 дітей постраждали унаслідок повномасштабного вторгнення РФ. З цієї кількості 477 дітей загинули, а понад 955 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Водночас у відомстві наголосили, що ці цифри не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільша кількість постраждалих дітей у:

Донецькій області – 452,

Харківській – 275,

Київській – 128,

Херсонській – 94,

Запорізькій – 89,

Миколаївській – 88,

Чернігівській – 69,

Дніпропетровській – 67,

Луганській – 66.

Протягом минулої доби стало відомо ще про двох загиблих дітей у місті Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня. Внаслідок цієї атаки держави-агресора загинуло 23 людини. Серед загиблих – шестеро дітей.

28 квітня внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва було поранено 11-річного хлопчика.

29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області поранення зазнала 16-річна дівчина.