Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, вранці під обстрілом окупантів опинилась Малотаранівка Краматорської громади. Унаслідок злочинних дій росіян постраждало двоє осіб. Серед них дитина, які зазнала важких опіків.

Загалом протягом минулої доби окупанти десятки разів обстрілювали населені пункти Донеччини.

Зокрема на Донецькому напрямку 15 разів під вогнем ворога опинялась Авдіївка. Унаслідок обстрілів постраждав житловий сектор, промзона, АКХЗ, автобаза та територія кемпінгу.Інформація про поранених та загиблих не надходила.

У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстрілів зазнали також околиці Курахового та Острівського. По Мар’їнці росіяни неодноразово стріляли з артилерії.

На Горлівському напрямку унаслідок обстрілу Торецька загинула одна людина, ще двоє – поранені. Пошкоджено 16 будинків, 3 інфраструктурні об’єкти і 2 адмінбудівлі.

Під вогнем опинився і Часів Яр: поранено двох мешканців, пошкоджено приватний будинок і 2 будівлі підприємства.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному. Серед ночі ворог обстріляв Святогірськ – без жертв.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 11.