За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у місті Чугуєві (Харківська область) унаслідок обстрілів російської армії виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Не обійшлось без жертв.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Як повідомляють у ДСНС, рятувальники ліквідують пожежу у багатоповерхівці міста Чугуїв, яка виникла унаслідок обстрілу росіян.

Згідно з даними, повідомлення про пожежу було отримано о 08:23. До місця події виїхало три оперативних відділення ДСНС, автомобіль “швидкої” та автодрабина.

На момент приїзду рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, та квартира на четвертому поверсі. Загальна площа пожежі – близько 100 кв. метрів.

Внаслідок вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Також є поранені.

З будинку було евакуйовано 15 мешканців.