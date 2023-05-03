Вночі 3 травня російські окупанти завдали ударів авіабомбами по електропідстанції на Сумщині.

Про це повідомили у Міненерго.

За даними міністерства, на об’єкт було скинуто дві ворожі авіабомби.

Як наслідок – суттєво пошкоджено електропідстанцію – є руйнування будівлі пункту управління. Серед працівників постраждалих немає. Знеструмленими через обстріл залишаються понад 4 тисячі споживачів.

Окрім цього, через пошкодження внаслідок бойових дій залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас енергетики продовжують повертати світло споживачам після нещодавнього масованого обстрілу. Зокрема, заживлено споживачів на Дніпропетровщині.

Тривають відновлювальні роботи і на Херсонщині. За добу в області відновили постачання електроенергії для понад 3,8 тисячі абонентів.

Енергетична система України працює стабільно, без обмежень для споживачів.