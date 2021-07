Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Єдиний у своєму роді альбом “Once Upon a Time in Shaolin”, записаний Wu-Tang Clan і придбаний за понад 2 млн доларів на аукціоні опальним менеджером хедж-фонду Мартіном Шкрелі, був проданий анонімному покупцеві за нерозкриту суму грошей.

Унікальний альбом був конфіскований у Шкрелі після його засудження у 2018-му році. Суддя визначив, що він може бути використаний для виплати частини боргу Шкрелі перед державою в розмірі 7,36 мільйона доларів.

У квітні федеральний прокурор Брукліна заявив в суді, що Шкрелі все ще винен уряду 2,2 млн доларів. Адвокатка Шкрелі Бріанн Мерфі підтвердила, що альбом був проданий за 2,2 млн доларів або дорожче. Тобто борг був остаточно сплачений.

Покупця представляв юрист Пітер Скулідж. Він назвав цю угоду “найцікавішою з тих, над якими коли-небудь працював”. Скулідж зазначив, що власник не зможе продати альбом впродовж наступних 88 років.

Що відомо про Мартіна Шкрелі?

Мартін Шкрелі — 38-річний американський підприємець, співзасновник хедж-фонду MSMB Capital Management, співзасновник та колишній CEO біотехнологічної компанії Retrophin, засновник та колишній CEO компанії Turing Pharmaceuticals.

Він став відомим у 2015 році, коли через свою компанію Turing Pharmaceuticals підняв вартість препарату дарапрім у понад 50 разів. На той час препарат використовували передусім як антималярійний та протипаразитарний засіб та для запобігання пневмонії у людей з ВІЛ/СНІДом

Коли Turing Pharmaceuticals отримала ліцензію на виробництво дарапріму, ціна піднялася з 13,50 до 750 доларів за таблетку. Внаслідок цього річна вартість лікування для деяких пацієнтів досягла сотень тисяч доларів.

У 2017 році Шкрелі був звинувачений за двома пунктами у шахрайстві з цінними паперами і за одним з пунктів звинувачення в змові з метою здійснення шахрайства з цінними паперами. Ця справа не пов’язана з суперечкою щодо вартості дарапріму.

У вересні 2017 року для Шкерлі скасували завдаток. Він опублікував допис, в якому пропонувалося 5 тисяч доларів за пасмо волосся демократки Гілларі Клінтон. Суддя розцінив це як підбурювання до нападу, Шкерлі потрапив до в’язниці в очікуванні вироку.

Шкрелі був засуджений до семи років тюремного ув’язнення і штрафу в розмірі майже 7,4 мільйона доларів. Він намагався оскаржити вирок, але у 2019 році програв апеляцію.

Що відомо про проданий альбом?

Wu-Tang Clan, один із визначних американських хіп-хоп гуртів, записав альбом “Once Upon A Time In Shaolin” у 2014 році як додаток до шостого студійного альбому “A Better Tomorrow”.

Подвійний альбом, що складається з 31 треку, був випущений в 1 екземплярі. Його презентували в музеях, художніх галереях та на фестивалях. Альбом поміщено в зроблену вручну коробку зі срібла і нікелю. Він містить композиції, що записувалися впродовж років, але не були почуті.

Альбом був проданий через інтернет-аукціон Paddle8 Мартіну Шкрелі за 2 мільйони доларів. Після перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах в США у 2016 році Шкрелі транслював уривки з альбому на потокових платформах Periscope і Hitbox.tv.