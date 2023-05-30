Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі ворожі війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками “Shahed-136/131”.
Атаку здійснювали з 23:30 29 травня по 04:30 30 травня.
Загалом ворог випустив 31 БПЛА з двох напрямків – північного та південного.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БПЛА.
Майже усі 29 дронів уражені на підступах до столиці та у небі Києва.
- Вночі 30 травня російські окупаційні війська втретє за добу атакували Київ. По столиці було випущено десяток БПЛА. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви.