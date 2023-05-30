Уночі 30 травня, під час чергової масштабної атаки України БПЛА, силами та засобами ППО знищено майже три десятки ворожих дронів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі ворожі війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками “Shahed-136/131”.

Атаку здійснювали з 23:30 29 травня по 04:30 30 травня.

Загалом ворог випустив 31 БПЛА з двох напрямків – північного та південного.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БПЛА.

Майже усі 29 дронів уражені на підступах до столиці та у небі Києва.