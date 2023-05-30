Вночі 30 травня російські окупаційні війська втретє за добу атакували Київ. По столиці було випущено десяток БПЛА. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви.

Джерело: КМВА

За даними відомства, цієї ночі було здійснено третю атаку на Київ за 24 години та 17-ту атаку від початку травня. Попередньо столицю атакували виключно баражуючими боєприпасами “Shahed”.

Напад був масований, з різних напрямків та у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

За попередніми даними, силами та засобами ППО над столицею було знищено понад два десятки БПЛА.

Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва. Зокрема:

у Голосіївському – через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами

у Печерському районі уламками пошкодило автомобілі

у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі

у Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону

у Подільському – на нежитлову забудову

у Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств

На місцях падіння уламків працюють всі відповідні служби. Дані щодо жертв та руйнувань оперативно оновлюватимуться.