Про це повідомлять Повітряні сили Збройних сил України.

Відтак, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

  •  18 ударних дронів типу “Shahed-136/131”
  • один ударний БпЛА типу “Ланцет”
  • два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”
  • чотири БпЛА (тип уточнюється)
  • три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”, знищено 2 розвідувальних дрони типу “Zala”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та ще 5 – невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції,
2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.