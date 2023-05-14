У ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Про це повідомлять Повітряні сили Збройних сил України.

Відтак, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

18 ударних дронів типу “Shahed-136/131”

один ударний БпЛА типу “Ланцет”

два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”

чотири БпЛА (тип уточнюється)

три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”, знищено 2 розвідувальних дрони типу “Zala”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та ще 5 – невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції,

2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.