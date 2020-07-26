Ураган "Ханна" обрушився на південь Техасу, і чиновники попередили про небезпеку для життя, сильні вітри і зливи.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Губернатор Грег Ебботт видав попередження про стихійне лиха для 32 округів, заявивши, що спалах коронавірусу ускладнить роботу служб з надзвичайних ситуацій.

Ураган “приземлився” на острові Падре в суботу і тепер вирує в регіоні між Корпус-Крісті і Браунсвіллом.

Повідомляється, що швидкість вітру досягає 90 миль в годину (145 км/год). Шторм зриває дахи будинків.

Національний центр ураганів (NHC) попередив, що “небезпечний для життя штормовий нагон продовжиться вздовж ділянок узбережжя Техасу від Порт-Менсфілда до Сарджента”.

Очікується, що шторм охопить в основному район Х’юстону.

Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що його адміністрація уважно стежить за ситуацією.