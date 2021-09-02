Ураган "Іда", який вже майже тиждень триває на території США, забрав життя щонайменше 18 осіб. Серед них - 2-річна дитина.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Через негоду мільйони американців залишились без електроенергії. На півдні штату Нью-Джерсі дощ та вітер знесли кілька будинків.

В цьому ж штаті через негоду загинуло кілька осіб похилого віку. Зокрема, 86-річна жінка, яка ховалась в підвалі. Тіло 70-річного чоловіка знайшли на одній з вулиць після того, як він намагався знайти безпечне місце. Він їхав в автомобілі, але його знесло водою.

Також відомо про смерть 2-річної дитини у Квінсі. Спочатку вона вважалася зниклою безвісти.

П’ятьох людей знайшли в їх квартирах в Нью-Джерсі, ще одне тіло знайшли на березі річки, яка вийшла з берегів.

Наразі ураган дістався до Нью-Йорка. В місті ввели надзвичайний стан після того, як воно постраждало від рекордної кількості опадів і раптових повеней внаслідок тропічного шторму Іда.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул повідомила, що їй телефонував президент США Джо Байден та пропонував “будь-яку допомогу”. Також вона сказала, що інфраструктура міста має бути більш пристосованою до такої негоди, тому варто працювати в цьому напрямку.

Кількість опадів під час урагану “Іда” – новий рекорд після того, як територією США 11 днів тому пройшов тропічний шторм “Арні”. На думку кліматологів, це наслідок глобального потепління, оскільки в більш гарячому повітрі значно більше води, що дає змогу штормам швидше набирати силу та ставати сильнішими.

Через ураган в багатьох містах США скасували сотні рейсів, хоча аеропорти працюють.