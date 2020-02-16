На Великобританію обрушився потужний шторм "Денніс", спровокувавши повені і зсуви.

Про це повідомляє британське видання ВВС.

Стихія вдарила по населених пунктах в Англії, Шотландії та Уельсі. Метеорологічна служба Британії оприлюднила сотні попереджень про небезпеку повеней у цих частинах країни.

Сильні дощі та вітер спостерігалися в суботу на більшій частині Сполученого Королівства. В результаті були підтоплені дороги і залізничні колії. У неділю вранці були скасовані близько 170 рейсів, що зачепило 25 тисяч пасажирів, котрі планували подорожі.

Крім того, шторм спровокував перебої в роботі 19 залізничних компаній.

У Південному Уельсі було оголошено червоне попередження. Це означає, що повені і опади можуть становити небезпеку для життя.

Протягом 24 годин у Південному Уельсі випало 105 мм дощу. У регіоні були зафіксовані штормові пориви вітру до 146 км на годину.

У цілому в Великобританії діють 594 попередження про повені. Це рекордний показник для країни.

ЗМІ публікують фото з підтопленими дорогами і залізничними шляхами. Деякі будівлі через шторм теж опинилися під водою.

Рятувальники евакуювали жителів у місцях, де повені загрожують життю людей.

Наразі відомо про двох загиблих: на узбережжі Північного моря знайшли тіла двох чоловіків, які потонули під час урагану.

У минулі вихідні на Великобританію обрушився шторм “Кіара”. Він призвів до затоплення сотень будинків і залишив тисячі людей без електрики.