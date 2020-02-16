Про це повідомляє британське видання ВВС.
Стихія вдарила по населених пунктах в Англії, Шотландії та Уельсі. Метеорологічна служба Британії оприлюднила сотні попереджень про небезпеку повеней у цих частинах країни.
Сильні дощі та вітер спостерігалися в суботу на більшій частині Сполученого Королівства. В результаті були підтоплені дороги і залізничні колії. У неділю вранці були скасовані близько 170 рейсів, що зачепило 25 тисяч пасажирів, котрі планували подорожі.
Крім того, шторм спровокував перебої в роботі 19 залізничних компаній.
У Південному Уельсі було оголошено червоне попередження. Це означає, що повені і опади можуть становити небезпеку для життя.
Протягом 24 годин у Південному Уельсі випало 105 мм дощу. У регіоні були зафіксовані штормові пориви вітру до 146 км на годину.
У цілому в Великобританії діють 594 попередження про повені. Це рекордний показник для країни.
ЗМІ публікують фото з підтопленими дорогами і залізничними шляхами. Деякі будівлі через шторм теж опинилися під водою.
Рятувальники евакуювали жителів у місцях, де повені загрожують життю людей.
Наразі відомо про двох загиблих: на узбережжі Північного моря знайшли тіла двох чоловіків, які потонули під час урагану.
У минулі вихідні на Великобританію обрушився шторм “Кіара”. Він призвів до затоплення сотень будинків і залишив тисячі людей без електрики.
- У січні на Іспанію обрушився сильний шторм “Глорія”. Негода забрала життя щонайменше 8 людей, поля були затоплені, а пляжі – зруйновані.
- У грудні у французьких регіонах Нова Аквітанія, Нормандія і Окситанія більше 15 тисяч будинків залишилися без електропостачання через штормовий вітер.