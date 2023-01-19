Естонія оголосила про ухвалення рішення щодо надання Україні військової допомоги на суму 113 мільйонів євро. Планується надати непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси.

Про це повідомило ERR.

Виділений пакет допомоги став найбільшим з боку Естонії з початку широкомасштабного вторгнення. Загальна військова підтримка країни збільшиться до 370 мільйонів євро, що є трохи більш як 1% від валового внутрішнього продукту Естонії.

Уряд планує надати Україні гаубиці, боєприпаси, автомобілі підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів. Видання стверджує, що йдеться про десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їх використання, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav і більше тисячі одиниць боєприпасів до них.

Зазначено, що допомога не знижує обороноздатність Естонії. Боєздатність артилерії буде повністю відновлена найближчим часом, зокрема триває плановий перехід на мобільну артилерію K9. Ще обороноздатність країни буде посилена присутністю союзників, серед яких HIMARS.

“Естонці знають зі своєї болючої історії, що відбувається, коли зло перемагає і велика країна поглинає малі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також опиниться під загрозою. Допомагаючи Україні захистити свою незалежність, ми захищаємо право всіх країн, в тому числі й Естонії, на свободу і демократію”, — заявила прем’єр-міністр Кая Каллас.

Вона наголосила, що “неминуче необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні”.За її словами, щодо надання зброї наголошував президент України Володимир Зеленський під час нещодавньої зустрічі лідерів країн-учасниць Об’єднаних експедиційних сил JEF у Ризі.

“Держава і народ України змогли дуже вміло використати нашу військову допомогу. Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, але Росія надіслала чіткий сигнал, що вона планує продовжувати свою загарбницьку війну. Тому вільний світ повинен продовжувати надавати збройну допомогу Україні і робити це ще швидше і в набагато більших масштабах, ніж раніше”, — додала Кая Каллас.

Естонська прем’єрка закликала інші країни надсилати зброю. Вона вважає, що інші держави “повинні переглянути свої запаси і підтримати промисловість, щоб вона могла виробляти більше і швидше”. Кая Каллас нагадала, що вони платять ціну в євро”, “а українці платять своїми життями”.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що Україні потребує важкої зброї для утримання ініціативи та протистояння Росії.

“Найважчі бої ще попереду. Наша допомога і допомога наших союзників матиме прямий вплив на боєздатність українських солдатів, і це дуже цінується в Україні. Тому важливо показати приклад і мотивувати інших союзників також надавати допомогу”, — резюмував глава Міноборони.