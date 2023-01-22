Фінляндія ухвалила рішення заморозити активи російських компаній та фізичних осіб на суму 187 млн євро, тобто понад 200 млн доларів.

Про це повідомило Yle.

У Фінляндії справами конфіскації та управління замороженими активами росіян займається Управління зі стягнення боргів.