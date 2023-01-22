Про це повідомило Yle.

У Фінляндії справами конфіскації та управління замороженими активами росіян займається Управління зі стягнення боргів.

“Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність”, – зазначила начальниця відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.

Зокрема у Фінляндії найвідомішим російським олігархом з санкційного переліку Євросоюзу є Геннадій Тимченко. Йому належить арена Helsinki-halli (колишня Hartwall Arena) у Гельсінкі.