Про це повідомило Yle.
У Фінляндії справами конфіскації та управління замороженими активами росіян займається Управління зі стягнення боргів.
“Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність”, – зазначила начальниця відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.
Зокрема у Фінляндії найвідомішим російським олігархом з санкційного переліку Євросоюзу є Геннадій Тимченко. Йому належить арена Helsinki-halli (колишня Hartwall Arena) у Гельсінкі.
- Президент Фінляндії ухвалив рішення щодо надання Україні дванадцятого пакета військової допомоги на понад 400 мільйонів євро.