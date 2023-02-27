У Казахстані ухвалили рішення закрити своє торговельне представництво у Росії. На території РФ воно працювало з 2009 року.

Відповідне рішення ухвалив уряду Казахстану.

“Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу торговельне представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан”, – йдеться у повідомленні.

Обидві країни уклали угоду про взаємне відкриття торговельних представництв у 1992 році. Одне з представництв запрацювало у Москві у 2009 році. Ще одне відкрили у Казані.

Уряд Казахстану раніше заявляв про плани закрити представництво. У Мінпромторгу країни пояснили намір оптимізацією роботи республіканських держорганів.