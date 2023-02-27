Відповідне рішення ухвалив уряду Казахстану.
“Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу торговельне представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан”, – йдеться у повідомленні.
Обидві країни уклали угоду про взаємне відкриття торговельних представництв у 1992 році. Одне з представництв запрацювало у Москві у 2009 році. Ще одне відкрили у Казані.
Уряд Казахстану раніше заявляв про плани закрити представництво. У Мінпромторгу країни пояснили намір оптимізацією роботи республіканських держорганів.
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- Російське вторгнення до України стимулює колишні країни СРСР створювати нові союзи, щоб зменшити залежність від РФ. Нерідко союзниками можуть стати сторони, що конкурують.