Казахстан посилив правила перебування у країні іноземців без візи

Пресслужба уряду опублікувала відповідну ухвалу.
Згідно з новими правилами, громадяни країн Євразійського економічного союзу, до якого входить зокрема й РФ, зможуть перебувати без візи на території Казахстану 90 днів у межах 180-денного періоду. Водночас для іноземців з інших країн, термін обмежується 30 днями.
Головним нововведенням є те, що іноземці більше не зможуть оновити термін перебування в Казахстані, виїхавши з країни та одразу повернувшись назад.
Своєю чергою, у МВС Казахстану зауважили, що рішення зворотньої сили не має. Водночас для тривалого перебування іноземцю необхідно буде оформити дозвіл на тимчасове проживання, вказавши на мету перебування.
Зауважимо, що у вересні минулого року, після оголошення мобілізації у Росії велика кількість росіян втекла до Казахстану.
Раніше секретар РНБО висловив припущення, що після нападу на Україну Росія потенційно може вдертися до Казахстану.
- Провідні фінські політичні партії запропонували заборонити видачу туристичних віз росіянам, мотивуючи це повномасштабною війною РФ проти України. Однак у Кремлі такі ініціативи сусідньої країни сприйняли вороже, погрожуючи у відповідь “контрзаходами”.
- В умовах західних санкцій, які забороняють імпорт багатьох товарів, більша частина того, чого потребує Росія, тепер доставляється повільним, перевантаженим маршрутом вантажівок через Кавказькі гори з Грузії.
- В українському Міністерстві закордонних справ закликали Європейський Союз та G7 (Велику сімку) “вбити” російську ракетну та безпілотну індустрію, запровадивши санкції.