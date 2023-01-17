Казахстан посилив правила перебування у країні іноземців без візи

Починаючи з 26 січня росіянам дозволять пробути у Казахстані без візи 90 днів, водночас термін перебування не можна буде поновити просто перетнувши кордон.

Пресслужба уряду опублікувала відповідну ухвалу.

Згідно з новими правилами, громадяни країн Євразійського економічного союзу, до якого входить зокрема й РФ, зможуть перебувати без візи на території Казахстану 90 днів у межах 180-денного періоду. Водночас для іноземців з інших країн, термін обмежується 30 днями.

Головним нововведенням є те, що іноземці більше не зможуть оновити термін перебування в Казахстані, виїхавши з країни та одразу повернувшись назад.

Своєю чергою, у МВС Казахстану зауважили, що рішення зворотньої сили не має. Водночас для тривалого перебування іноземцю необхідно буде оформити дозвіл на тимчасове проживання, вказавши на мету перебування.

Зауважимо, що у вересні минулого року, після оголошення мобілізації у Росії велика кількість росіян втекла до Казахстану.

Раніше секретар РНБО висловив припущення, що після нападу на Україну Росія потенційно може вдертися до Казахстану.