Голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко заявила, що Кабмін повинен надати квоту для Києва на пряму закупівлю вакцин проти коронавірусу.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Главкому.

Зокрема, Порошенко зауважила, що столиця потребує 4 мільйонів доз вакцин. У бюджеті закладено 140 млн гривень на вакцину. Однак купити її місцева влада не може, а центральна не забезпечила необхідні контракти з виробниками.

“У нас склалася патова ситуація. В першу чергу, це питання особистої відповідальності керівництва держави. Коли ще минулого року глави урядів та президенти багатьох країн безпосередньо займалися укладанням контрактів на придбання державами вакцин, українська влада вирішувала, як використати СOVID-фонд на так зване “Велике будівництво”. І коли деякі країни вже почали щеплення, а українці почали гостро ставити запитання: “То де ж вакцина?”, наш Уряд тільки почав про щось домовлятися”, – зауважує Марина Порошенко.

Вона наголосила, що в результаті Україна отримала мізерну кількість вакцини, а на внутрішньому ринку її взагалі купити неможливо, “бо навіть та обмежена кількість, яка була законтрактована урядом, завозиться через фірми-прокладки”.

“Європейська Солідарність” вимагатиме від уряду виділення квот для Києва на закупівлю вакцин безпосередньо у виробника. Адже 140 млн грн – це можливість закупівлі близько 1 млн доз вакцин”, – зазначила Марина Порошенко.

Також вона додала, що міжнародні ЗМІ вже повідомляють про кінцеву стадію випробувань ліків проти коронавірусу однією з відомих фармацевтичних компаній.

“Я б тут рекомендувала Кабінету міністрів хоч цього разу не проґавити час і терміново розпочати переговори з цією компанією”, – додала Порошенко.