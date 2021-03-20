Депутатка Київської міської ради, очільниця Комісії з охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко заявила, що від COVID-19 щодня гинуть до 300 українців – це як розбивається великий літак, але для влади це просто статистика.

Про це вона сказала в етері телеканалу “Прямий”.

Порошенко зазначила, що ще два тижні тому попереджала, що столиця знаходиться на порозі “червоної” зони.

“Я говорила про те, що нас очікує попереду “червона” зона, і ми входимо в абсолютно небезпечну ситуацію поширення коронавірусу по всій території України. Для цього не потрібно бути провидицею, щоб це передбачити, це абсолютно зрозуміло. Коли влада своїм власним прикладом показувала, як треба не дотримуватись всіх необхідних правил і засобів самозбереження для того, щоб не захворіти і не розповсюдити інфекцію. Фотографуючись без масок, їздячи на гірськолижні курорти і проводячи свої дні народження серед великого скупчення людей”, – сказала вона.

За її словами, влада розписалася у своїй безпорадності і неспроможності зробити щось для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу територією України, а тепер перекладає відповідальність на місцеву владу.

“Після засідання РНБО жодного слова не було сказано, що вже в більшості регіонів страшна ситуація, коли переповнені знов наші лікарні. У нас зараз дійсно спостерігається новий штам коронавірусу, більш агресивний, який проявляється через більш короткий термін, і вже на 3-5 день захворювання людина потрапляє до лікарні з ознаками недостатності кисню в крові”, – наголосила голова профільної комісії.

Вона також зазначила, що статистика останніх днів шокує.

“Статистика останніх днів просто шокує, у нас кожного дня гинуть до 300 українців. Для порівняння – це як великий літак у нас розбивається щодня. А для нашої влади це просто статистика. І робіть самі, що хочете, самі себе рятуйте, самі собі допомагайте”, – наголосила Порошенко.

Крім того, за її словами, в такій ситуації треба, щоб центральна влада визначила чіткі пріоритети запобіганню поширення коронавірусу для всієї України.

Вона нагадала, що “Європейська Соліарність” свого часу запропонувала п`ять кроків для того, щоб запобігти епідемії коронавірусу, але жодного пункту з цього не було виконано.

“І на сьогоднішній день ми не маємо вакцин, і вакцинація повністю провалена. У нас не проводиться достатнього тестування. Взагалі ми навіть не знаємо реальної статистики, скільки хворих на ковід ми сьогодні маємо”, – резюмувала Порошенко.

(На відео з 5:15)