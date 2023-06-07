Уряд шукає варіанти евакуації населення з окупованої частини Херсонщини після підриву Каховської ГЕС — МВС

Джерело: Міністерство внутрішніх справ України.
За словами глави відомства Ігоря Клименка, нині на території Херсонської області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 — на тимчасово окупованій території
“Ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще”, — підкреслив він.
Станом на 7 червня 15:40 було повідомлено про евакуацію 1 854 людей, ці роботи тривають. Водночас вивозять не лише людей, а й домашніх тварин. Потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.
Рятувальники намагаються максимально швидко проводити роботи, але цьому заважає сильна теча та обстріли росіян.
Штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС буде працювати цілодобово скільки це буде необхідно.
“Разом із тим ми працюємо над задачами, які стоятимуть перед нами коли вода піде. Роботи дуже багато. В першу чергу це буде стосуватися екологічного забруднення. 150 т мастила витекло із машинного залу під час підриву ГЕС”, — додав Клименко.
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- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.