Уряд шукає варіанти евакуації населення з окупованої частини Херсонщини після підриву Каховської ГЕС — МВС

Джерело: Міністерство внутрішніх справ України.

За словами глави відомства Ігоря Клименка, нині на території Херсонської області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 — на тимчасово окупованій території

“Ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще”, — підкреслив він.

Станом на 7 червня 15:40 було повідомлено про евакуацію 1 854 людей, ці роботи тривають. Водночас вивозять не лише людей, а й домашніх тварин. Потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.

Рятувальники намагаються максимально швидко проводити роботи, але цьому заважає сильна теча та обстріли росіян.