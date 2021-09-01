У середу, 1 вересня, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Відтепер призначення пенсії із заробітної плати, одержаної за роботу за межами зони відчуження, провадитиметься на загальних підставах відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або за вибором особи відповідно до закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у розмірах, визначених частиною третьою статті 54 цього закону.

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, становить:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії по інвалідності померлого.