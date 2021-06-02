Про це повідомляє естонське видання ERR.

“Завдяки зусиллям естонського народу по боротьбі з коронавірусом і активною вакцинацією рівень інфікування значно знизився. Це дає нам можливість змінити найочевиднішу вимогу епохи коронавірусу – носіння маски – з обов’язкової на рекомендовану. Із середи більше не обов’язково носити маску в приміщенні”, – заявила прем’єр-міністерка Кая Каллас.

При цьому вона нагадала, що коронавірус нікуди не зник, тому вона все одно рекомендує продовжувати носити захисну маску в закритих приміщеннях і багатолюдних місцях.

Загальнодержавний обов’язок носіння захисних масок буде з 2 червня скасовано у всіх громадських приміщеннях, включаючи будинки по догляду і освітні установи, в яких вона до теперішнього часу діяла. Це також стосується магазинів, установ сфери послуг, освіти, культури, спорту, церков, сфери дозвілля.

Як і раніше рекомендується дотримуватися правил соціального дистанціювання і регулярно мити і дезінфікувати руки.

Крім того, уряд не продовжив нічну заборону на продаж алкогольних напоїв, що закінчився 31 травня, який забороняв продаж алкоголю після 22:00.