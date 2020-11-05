Про це оголосив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Ekathimerini.
Міцотакіс підкреслив, що такі заходи потрібні, щоб стримати зростання захворюванності на COVID-19.
Це вже другий загальнонаціональний карантин в Греції. Він вступить в силу вранці 7 листопада.
Під час локдауна будуть закриті роздрібні магазини і школи, обмежене транспортне сполучення між регіонами.
Проте дитячі сади і початкові школи залишаться відкритими – на дистанційне навчання перейдуть тільки учні середніх шкіл.
Щоб піти на роботу, за покупками, до лікаря або на прогулянку, громадянам потрібно буде відправляти текстові повідомлення на урядовий номер.
- 23 жовтня уряд Греції ухвалив рішення посилити карантин на фоні спалаху коронавірусу COVID-19. У країні діятиме комендантська година, а також обов’язково носити захисні маски як в приміщеннях, так і на вулицях.