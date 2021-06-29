Про це в інтерв’ю міжнародному інформагентству Reuters повідомив міністр туризму країни Сандіага Уно.

Зазначається, що епідемія коронавірусу спустошила економіку Балі, який протягом десятиліть був магнітом для відпочиваючих завдяки його мальовничим пляжам, бурхливому нічному життю і самобутній індуїстській культурі.

Але через новий спалах коронавірусу уряд не поспішає відкривати острів для іноземних туристів.

“Ми націлені на кінець липня – початок серпня, але ми просто повинні пам’ятати про те, де ми знаходимося в зв’язку з недавнім сплеском (випадків коронавірусу). Ми будемо чекати, коли ситуація стане більш сприятливою”, – сказав Уно.

В останні тижні кількість коронавірусних інфекцій різко зросла по всій Індонезії, в тому числі на Балі, де, згідно з офіційними даними, за останній місяць сталося чотириразове збільшення до приблизно 200 випадків на день.

Уно сказав, що хотів би, щоб число щоденних випадків зараження коронавірусом на Балі знизилося до 30-40, тоді можна буде говорити про відкриття.

При цьому, як зазначає агентство, справжні масштаби інфекцій на Балі маскуються низькими показниками тестування, які складають 15% від мінімуму, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

За словами Уно, уряд Індонезії зробив Балі пріоритетним для вакцинації і отримав хороші перші результати, оскільки у більшості людей, інфікованих коронавірусом, спостерігалися лише легкі симптоми.

За словами Уно, близько 71% балійців отримали першу дозу вакцини, і мета повної вакцинації у 70% населення може бути досягнута до кінця липня.