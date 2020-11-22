Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста заявив, уряд країни прийняв рішення закрити школи і призупинити поїздки всередині країни перед національними святами через поширення COVID-19.

Про це пише Reuters.

У Португалії першого грудня святкують день незалежності країни від Іспанії, який було проголошено в 1640 році, а восьмого грудня – свято Непорочного Зачаття.

Так, у країні будуть заборонені поїздки між муніципалітетами з 23:00 27 листопада до 5:00 другого грудня. Потім знову – з 23:00 четвертого грудня до 5:00 дев’ятого грудня. Таким чином влада сподівається запобігти активному поширенню COVID-19.

Школи закриють по понеділках перед обома святами, а підприємства повинні закриватися раніше. Держава закликає роботодавців надавати працівникам вихідний, щоб звести до мінімуму поїздки.

Локдаун у вихідні збережуться в 174 з 191 муніципалітету.