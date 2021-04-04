Відповідне розпорядження опубліковане на порталі Кабміну.

“…призначити членом наглядової ради акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Тапанову Розу Асхатівну як представника держави від Кабінету Міністрів України”, – йдеться у розпорядженні.

Перед призначенням Рози Тапанової Уряд 1 квітня припинив повноваження члена наглядової ради “Ощадбанку” Тараса Кириченка.

Варто зазначити, що Тарас Кириченко має неабиякий досвід у банківській справі – з травня 2013 року він очолював “Правекс Банк”, до того був членом правління банку та директором управління роздрібного бізнесу. 30 вересня 2019 року Кириченко залишив посаду голови правління “Правекс Банку”.

Що стосується Рози Тапанової, то вона була керівником і одним із засновників адвокатського об’єднання “Міжнародна юридична компанія”. Серед засновників і бенефіціарів юридичної компанії значиться голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як зазначається на сайті LegalHub, Роза Тапанова – юристка, закінчила Києво-Могилянську Академію.

Після закінчення навчання приєдналася до команди “Міжнародної правничої компанії”. Вона є спеціалістом з усіх питань, що стосуються будівництва та операцій з нерухомістю, а також фінансування та інвестицій.