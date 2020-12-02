Про це повідомив представник Верховної Ради в Уряді Василь Мокан.
“Реалізація проєкту розпорядження дасть змогу забезпечити координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правового регулювання питань, визначених у Концепції розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, що зачіпають різні інтереси, вимагають солідарної участі всіх суб’єктів публічного управління у сфері штучного інтелекту — органів влади, громадян і бізнесу”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Концепції використовуються такі статистичні критерії результативності:
- використання технологій штучного інтелекту на підприємствах, у роботі державних органів, %;
- актуальність існуючих навчальних програм з технологій зі штучним інтелектом у закладах вищої освіти, %;
- створення нових навчальних курсів та освітніх програм про технології зі Штучним інтелектом, так/ні;
- створення нових робочих місць, %;
- кількість публікацій у виданнях провідних галузевих конференцій (CVPRICCVECCV – для комп’ютерного зору, NeurIPS, ICML, ICLR – для машинного навчання тощо) та провідних рецензованих виданнях, індекси цитування;
- міжнародні рейтинги (AI Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University тощо), індекси цитування;
Крім того, йдеться також про проведення моніторингу процесу реалізації рішень за пріоритетними напрямами, передбаченими у Концепції розвитку сфери штучного інтелекту України, та динаміки основних показників.
Документ прийнято з доопрацюванням в одноденний термін.
- Раніше Кабінет Міністрів затвердив план вивільнення окремих діапазонів смуг радіочастот від телебачення задля впровадження високошвидкісного інтернету 4G.