Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні схвалив Концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні до 2030 року.

Про це повідомив представник Верховної Ради в Уряді Василь Мокан.

“Реалізація проєкту розпорядження дасть змогу забезпечити координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правового регулювання питань, визначених у Концепції розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, що зачіпають різні інтереси, вимагають солідарної участі всіх суб’єктів публічного управління у сфері штучного інтелекту — органів влади, громадян і бізнесу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Концепції використовуються такі статистичні критерії результативності:

використання технологій штучного інтелекту на підприємствах, у роботі державних органів, %;

актуальність існуючих навчальних програм з технологій зі штучним інтелектом у закладах вищої освіти, %;

створення нових навчальних курсів та освітніх програм про технології зі Штучним інтелектом, так/ні;

створення нових робочих місць, %;

кількість публікацій у виданнях провідних галузевих конференцій (CVPRICCVECCV – для комп’ютерного зору, NeurIPS, ICML, ICLR – для машинного навчання тощо) та провідних рецензованих виданнях, індекси цитування;

міжнародні рейтинги (AI Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University тощо), індекси цитування;

Крім того, йдеться також про проведення моніторингу процесу реалізації рішень за пріоритетними напрямами, передбаченими у Концепції розвитку сфери штучного інтелекту України, та динаміки основних показників.

Документ прийнято з доопрацюванням в одноденний термін.