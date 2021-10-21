При перетині державного кордону України невакцинованим людям потрібно буде встановити застосунок "Вдома" лише на 72 години, доки людина робить тест на COVID-19, а проходити самоізоляцію можна буде без нього.

Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

“За минулий рік застосунком скористались майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14 днів самоізоляції. Завдяки застосунку вони могли робити це вдома в зручних умовах. Або ж здати ПЛР-тест і завершити самоізоляцію. Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, “Вдома“ змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години й не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото”, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для реєстрації у застосунку “Вдома“ потрібно буде вказати такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

серія та/або номер паспорта;

місце самоізоляції;

номер телефону.

Після цього упродовж 72 годин людина має зробити ПЛР- чи антиген-тест. У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, що верифікована МОЗ. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Якщо ж людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок дезактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів. Вони вибірково перевірятимуть перебування у місці самоізоляції.

Водночас якщо ж людина не захоче встановлювати застосунок, то громадянам України доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.