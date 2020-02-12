Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Тelegram-каналі.

“Уряд створив Боргове агентство для того, щоб наша країна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за 2019 рік успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила зекономити близько 19 млрд грн видатків із обслуговування державного боргу.

“Ще кращих результатів очікуємо завдяки запуску Боргового агентства, яке буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом. Створення Боргового агентства – необхідна умова виконання Плану дій Уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів”, – пояснив Гончарук.

Він додав, що така модель вже успішно працює в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції.