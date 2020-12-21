Про це йдеться у заяві партії “Європейська Солідарність”.
У цей же час країни Європейського Союзу планують вакцинувати 70-80% своїх громадян.
В рамках міжнародної допомоги від ЄС Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з епідемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників.
За словами представників “Євросолідарності”, уряд Зеленського провалив логістичну підготовку – а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал.
“Європейська Солідарність” вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.