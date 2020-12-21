Уряд вводить українців в оману, заявляючи про плани вакцинувати 20% громадян, адже влада уклала контракт на постачання такої кількості доз, якої вистачить для вакцинації лише 2,1 мільйонів українців, або 5% населення.

Про це йдеться у заяві партії “Європейська Солідарність”.

У цей же час країни Європейського Союзу планують вакцинувати 70-80% своїх громадян.

В рамках міжнародної допомоги від ЄС Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з епідемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників.

За словами представників “Євросолідарності”, уряд Зеленського провалив логістичну підготовку – а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал.

“Європейська Солідарність” вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.