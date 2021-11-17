Кабінет Міністрів доповнив перелік товарів, спрямованих на запобігання COVID-19, окремим обладнанням для виробництва вакцин та лікарських засобів для профілактики коронавірусної хвороби COVID-19, операції з ввезення якого на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Відтепер фармацевтичні виробники лікарських зможуть ввозити обладнання для своїх виробництв за пільговими умовами. Це сприятиме, зокрема, організації виробництва вакцин в Україні, розширенню кількості необхідних препаратів для профілактики коронавірусної хвороби, що виробляються в Україні, та збільшенню обсягів їх виробництва.

“Ми повинні бути готові і до наступних можливих хвиль COVID-19, і до будь-яких інших захворювань. І незалежними від інших країн ми зможемо стати завдяки сучасному виробництву лікарських засобів. Завдяки ухваленій Кабміном постанові фармвиробники зможуть імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування. Так ми зможемо налагодити власне виробництво і вакцин, і інших, наприклад, антибактеріальних, препаратів, які необхідні пацієнтам”, – зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Згідно з постановою, до нового переліку товарів, які не обкладатимуться ПДВ, увійшли стерилізатори, транспортні конвеєри для шприців, сухі охолоджувачі, етикетувальні автомати, обладнання для змішування та просіювання лікарських засобів тощо.