Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
Відтепер фармацевтичні виробники лікарських зможуть ввозити обладнання для своїх виробництв за пільговими умовами. Це сприятиме, зокрема, організації виробництва вакцин в Україні, розширенню кількості необхідних препаратів для профілактики коронавірусної хвороби, що виробляються в Україні, та збільшенню обсягів їх виробництва.
“Ми повинні бути готові і до наступних можливих хвиль COVID-19, і до будь-яких інших захворювань. І незалежними від інших країн ми зможемо стати завдяки сучасному виробництву лікарських засобів. Завдяки ухваленій Кабміном постанові фармвиробники зможуть імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування. Так ми зможемо налагодити власне виробництво і вакцин, і інших, наприклад, антибактеріальних, препаратів, які необхідні пацієнтам”, – зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.
Згідно з постановою, до нового переліку товарів, які не обкладатимуться ПДВ, увійшли стерилізатори, транспортні конвеєри для шприців, сухі охолоджувачі, етикетувальні автомати, обладнання для змішування та просіювання лікарських засобів тощо.
- Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що у гданській лабораторії у Польщі почали на мишах тестувати українську вакцину проти коронавірусу.