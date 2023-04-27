Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" анонсувала грантову програму з обсягом підтримки у 1,5 млн доларів США для малих та середніх сімейних і жіночих підприємств. В межах ініціативи планується надання грантів розміром від 10 000 до 35 000 доларів США.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Реалізація грантової програми відбувається у партнерстві з Міністерством економіки України в рамках урядових ініціатив по підтримці мікро, малого та середнього бізнесу єРобота, спрямованих на створення робочих місць, відкриття нового або розширення існуючого бізнесу.

“Малий та середній бізнес – це основа стабільної економіки. Тому держава зацікавлена в стимуляції його зростання. Ми цінуємо нашу співпрацю з USAID, особливо з програмою “Конкурентоспроможна економіка” і розраховуємо, що цей спільний проект дасть поштовх розвитку МСБ, посприяє створенню нових робочих місць і стане додатковим стимулом для реіндустралізації України”, – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як повідомляється, грантова підтримка надаватиметься на заходи з релокації, відкриття нового напряму, масштабування бізнесу на території України, виходу на міжнародні ринки, запровадження інноваційних рішень, оптимізацію бізнес-процесів з метою підвищення ефективності.

Менеджерка проєктів USAID Наталія Петрова відзначила, що війна завдала збитків, однак українські малі та середні підприємства демонструють стійкість та готовність працювати, а деякі навіть знайшли можливості для зростання. Підтримка безперервності бізнесу і його адаптація до нових реалій, створення умов для економічного відновлення України є і терміновою задачею, і стратегічною ціллю для повоєнної відбудови.

Відтак, грантова програма з підтримки малих та середніх жіночих та сімейних підприємств сприятиме збереженню робочих місць, залученню інвестицій, збільшенню продажів на внутрішньому та іноземних ринках, а також розвитку жіночого та сімейного підприємництва.

Наголошено, що прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року (включно). Враховуючи значний інтерес, прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з наступними дедлайнами: 19 травня; 16 червня; 24 липня 2023 року.

“Одним з пріоритетних напрямів Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України” є розвиток жіночого підприємництва. В межах грантової програми, спрямованої на підтримку актуальних потреб жінок-підприємиць та власників сімейного бізнесу, ми очікуємо надати близько ста грантів, імплементація яких розпочнеться вже влітку 2023 року”, – зазначає керівниця програми Олеся Залуська.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є виробництво косметичних, текстильних виробів, предметів домашнього вжитку, крафтові виробництва, переробка харчових продуктів, IT, виготовлення меблів та інших продуктів.

Проте Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.