Про це мовиться в матеріалі Associated Press.
Близько 100 військовослужбовців США на трьох вертольотах MH-47 прибули в Судан для проведення евакуації робітників посольства. За допомогою повітряного транспорту сили спеціальних операцій перенаправили приблизно 70 людей в невідоме місце, розташоване в Ефіопії. Ефіопія, своєю чергою, надала допомогу в обльоті та дозаправці.
Як повідомляється, командування США в Африці та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі тримали зв’язок з обома ворогуючими фракціями до та протягом операції, щоб впевнитися в тому, що американським силам забезпечать вільний прохід для проведення евакуації.
У виданні пояснили, що евакуації посольств, проведені американськими військовими, відносно рідкісне явище і організовуються лише в екстремальних умовах. Рішення Байдена про евакуацію персонала посольства з’явилося невдовзі після рекомендації його команди національної безпеки.
ДОВІДКА. 15 квітня в Судані між головнокомандувачем збройних сил генералом Абдель-Фаттаха Бурханом і головою воєнізованого угруповання Сил швидкої підтримки генералом Мохаммеда Хамдана Дагало спалахнула війна. Сторони конфлікту ще 18 місяців тому співпрацювали над організацією військового перевороту з метою запобігти переходу країни до демократії.
- Мережею шириться допис української стюардеси про буцімто “захоплення українських заручників” в столиці Судану під час сутичок. Втім, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація не підтверджується.