Президент США Джо Байден повідомив, що силами спеціальних операцій США із Судану, в якому розгорнулася війна, було евакуйовано усіх працівників американського посольства. Відтак, Сполучені Штати призупиняють роботу свого посольства в країні.

Про це мовиться в матеріалі Associated Press.

Близько 100 військовослужбовців США на трьох вертольотах MH-47 прибули в Судан для проведення евакуації робітників посольства. За допомогою повітряного транспорту сили спеціальних операцій перенаправили приблизно 70 людей в невідоме місце, розташоване в Ефіопії. Ефіопія, своєю чергою, надала допомогу в обльоті та дозаправці.

Як повідомляється, командування США в Африці та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі тримали зв’язок з обома ворогуючими фракціями до та протягом операції, щоб впевнитися в тому, що американським силам забезпечать вільний прохід для проведення евакуації.

У виданні пояснили, що евакуації посольств, проведені американськими військовими, відносно рідкісне явище і організовуються лише в екстремальних умовах. Рішення Байдена про евакуацію персонала посольства з’явилося невдовзі після рекомендації його команди національної безпеки.

ДОВІДКА. 15 квітня в Судані між головнокомандувачем збройних сил генералом Абдель-Фаттаха Бурханом і головою воєнізованого угруповання Сил швидкої підтримки генералом Мохаммеда Хамдана Дагало спалахнула війна. Сторони конфлікту ще 18 місяців тому співпрацювали над організацією військового перевороту з метою запобігти переходу країни до демократії.