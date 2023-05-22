Джерело: НАЕК “Енергоатом“.
Відключення відбулося о 05:26. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС і запасу палива вистачить на десять діб. Живлення життєво необхідне для забезпечення роботи помпи охолодження ядерного матеріалу енергоблоків.
Якщо протягом десяти діб не буде поновлено зовнішнє живлення станції — можлива аварія з радіаційними наслідками для всього світу.
“Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта”, – додали в компанії.
- На окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній електростанції суттєво зросла кількість озброєних росіян. Відтак, станом на 16 травня на ЗАЕС налічується понад 2 500 військових РФ.