Джерело: НАЕК “Енергоатом“.

Відключення відбулося о 05:26. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС і запасу палива вистачить на десять діб. Живлення життєво необхідне для забезпечення роботи помпи охолодження ядерного матеріалу енергоблоків.

“Вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту”, – йдеться у повідомленні.

Якщо протягом десяти діб не буде поновлено зовнішнє живлення станції — можлива аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

“Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта”, – додали в компанії.