У ніч проти 22 травня всьоме відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ , з якої живилась Запорізька АЕС. Це відбулося внаслідок російських обстрілів.

Джерело: НАЕК “Енергоатом“.

Відключення відбулося о 05:26. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС і запасу палива вистачить на десять діб. Живлення життєво необхідне для забезпечення роботи помпи охолодження ядерного матеріалу енергоблоків.

“Вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту”, – йдеться у повідомленні.