"Укрзалізниця" відновила продаж квитків і зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Таке рішення пов’язане з тим, що Луцьк і Тернопіль були перенесені у “зелену” зону карантину.

З 8 серпня відновили зупинку на станціях такі поїзди:

№41 / 42 сполученням Дніпро-Трускавець;

№98 / 97 Ковель-Київ;

№88 / 87 Ковель-Новоолексіївка;

№12 / 11 Одеса-Львів;

№81 / 82 Київ-Ужгород;

№ 49/50 Київ-Трускавець;

№136 / 135 Чернівці-Одеса;

№108 / 107 Одеса-Ужгород;

№110 / 109 Львів-Херсон;

№86 / 85 Львів-Новоолексіївка;

№715 / 716 Київ-Львів.

Також в “Укрзалізниці” зазначили, що 10 серпня буде відновлена ​​зупинка всіх приміських поїздів у Луцьку і Тернополі.