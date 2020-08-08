Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Таке рішення пов’язане з тим, що Луцьк і Тернопіль були перенесені у “зелену” зону карантину.
З 8 серпня відновили зупинку на станціях такі поїзди:
№41 / 42 сполученням Дніпро-Трускавець;
№98 / 97 Ковель-Київ;
№88 / 87 Ковель-Новоолексіївка;
№12 / 11 Одеса-Львів;
№81 / 82 Київ-Ужгород;
№ 49/50 Київ-Трускавець;
№136 / 135 Чернівці-Одеса;
№108 / 107 Одеса-Ужгород;
№110 / 109 Львів-Херсон;
№86 / 85 Львів-Новоолексіївка;
№715 / 716 Київ-Львів.
Також в “Укрзалізниці” зазначили, що 10 серпня буде відновлена зупинка всіх приміських поїздів у Луцьку і Тернополі.
- Раніше повідомлялося, що з 8 серпня Луцьк і Тернопіль будуть виведені з “червоної” зони карантину.