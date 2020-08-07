Із суботи, 8 серпня, Луцьк і Тернопіль будуть виведені з "червоної" зони карантину.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він уточнив, що Луцьк вирішено перевести з “червоної” в “помаранчеву” зону. Водночас Тернопіль переведуть з “червоної” в “жовту” зону.

“На цьому засіданні було прийнято рішення – це дозволяють епідеміологічні показники – місто Луцьк з “червоної” зони перевести в “помаранчеву” зону. Переведення відбудеться з завтрашнього дня, тобто з 8 серпня. Крім того, вирішено місто Тернопіль перевести з “червоної” зони на “жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки. Це переведення також відбудеться з завтрашнього дня”, – зазначив Степанов.

(На відео – з 3:50)

Як відомо, 31 липня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому територію України розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. У кожній з них діють свої обмеження. Нові правила почали діяти з 3 серпня.

Найбільш жорсткі обмеження передбачені для “помаранчевої” і “червоної” зон.

Міста Тернопіль і Луцьк потрапило в “червону” зону.