Про це повідомляється на сайті компанії.
Так, з 21 вересня “Укрзалізниця” відновлює продаж квитків на наступні поїзди:
- №1 / 2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,
- №8 / 7 Чернівці – Київ;
- №12 / 11 Одеса – Львів;
- №15 / 16 Харків – Рахів;
- №21 / 22 Харків – Трускавець;
- №41 / 42 Дніпро – Трускавець;
- №43 / 44 Івано-Франківськ – Київ;
- №45 / 46 Ужгород – Лисичанськ;
- №49 / 50 Київ – Трускавець;
- №81 / 82 Київ – Ужгород;
- №86 / 85 Львів – Новоолексіївка;
- №98 / 97 Ковель – Київ;
- №108 / 107 Одеса – Ужгород;
- №110 / 109 Львів – Херсон;
- №118 / 117 Чернівці – Київ;
- №136 / 135 Одеса – Чернівці;
- №145 / 146 Київ – Ізмаїл;
- №217 / 218 Київ – Рахів;
- №702 / 701 Львів – Чернівці;
- №715 / 716 Київ – Львів;
- №743 / 744 Київ – Львів.
Також у пресслужбі нагадали, що під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в поїзді необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ.
- Раніше повідомлялося, що зупинку потягів далекого прямування в Тернополі тимчасово скасовано через потрапляння міста до “червоної зони”, де діють найжорсткіші карантинні обмеження.