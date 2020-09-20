"Укрзалізниця" з 21 вересня відновлює продаж квитків на поїзди далекого прямування.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, з 21 вересня “Укрзалізниця” відновлює продаж квитків на наступні поїзди:

№1 / 2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,

№8 / 7 Чернівці – Київ;

№12 / 11 Одеса – Львів;

№15 / 16 Харків – Рахів;

№21 / 22 Харків – Трускавець;

№41 / 42 Дніпро – Трускавець;

№43 / 44 Івано-Франківськ – Київ;

№45 / 46 Ужгород – Лисичанськ;

№49 / 50 Київ – Трускавець;

№81 / 82 Київ – Ужгород;

№86 / 85 Львів – Новоолексіївка;

№98 / 97 Ковель – Київ;

№108 / 107 Одеса – Ужгород;

№110 / 109 Львів – Херсон;

№118 / 117 Чернівці – Київ;

№136 / 135 Одеса – Чернівці;

№145 / 146 Київ – Ізмаїл;

№217 / 218 Київ – Рахів;

№702 / 701 Львів – Чернівці;

№715 / 716 Київ – Львів;

№743 / 744 Київ – Львів.

Також у пресслужбі нагадали, що під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в поїзді необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ.