Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, з 21 вересня “Укрзалізниця” відновлює продаж квитків на наступні поїзди:

  • №1 / 2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,
  • №8 / 7 Чернівці – Київ;
  • №12 / 11 Одеса – Львів;
  • №15 / 16 Харків – Рахів;
  • №21 / 22 Харків – Трускавець;
  • №41 / 42 Дніпро – Трускавець;
  • №43 / 44 Івано-Франківськ – Київ;
  • №45 / 46 Ужгород – Лисичанськ;
  • №49 / 50 Київ – Трускавець;
  • №81 / 82 Київ – Ужгород;
  • №86 / 85 Львів – Новоолексіївка;
  • №98 / 97 Ковель – Київ;
  • №108 / 107 Одеса – Ужгород;
  • №110 / 109 Львів – Херсон;
  • №118 / 117 Чернівці – Київ;
  • №136 / 135 Одеса – Чернівці;
  • №145 / 146 Київ – Ізмаїл;
  • №217 / 218 Київ – Рахів;
  • №702 / 701 Львів – Чернівці;
  • №715 / 716 Київ – Львів;
  • №743 / 744 Київ – Львів.

Також у пресслужбі нагадали, що під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в поїзді необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ.

  • Раніше повідомлялося, що зупинку потягів далекого прямування в Тернополі тимчасово скасовано через потрапляння міста до “червоної зони”, де діють найжорсткіші карантинні обмеження.