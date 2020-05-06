Уже чотири комітети Верховної Ради України рекомендували відправити на доопрацювання програму діяльності Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook нардеп від фракції партії “Голос”, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нардеп наголосив, що програма діяльності Кабміну “продовжує встановлювати антирекорди в комітетах ВРУ”.

Железняк уточнив, що документ вже розглянули:

• Комітет з питань екологічної політики;

• Комітет з питань організації державної влади;

• Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

• Комітет з питань економічного розвитку (головний з цього питання).

“Звичайно всі комітети рекомендували відправити на доопрацювання цей “політ фантазії”. Отже шанси отримати від Парламенту імунітет від звільнення на рік стрімко наближаються до нуля”, – наголосив нардеп.

Раніше на сайті Верховної Ради з’явилася програма діяльності Кабінету Міністрів, яка складається з 9 сторінок. У ній говориться, що, реагуючи на поточні виклики, “Уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”.

У документі зазначено, що пріоритетами Кабміну є:

• організація протиепідемічних заходів;

• перегляд держбюджету на 2020 рік для посилення соціального захисту та підтримки економіки;

• надання кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який зазнав втрат через карантин;

• підтримка вітчизняного промвиробника, в тому числі шляхом здійснення державного замовлення і державних закупівель;

• забезпечення щорічної індексації пенсій;

• спрощення надання тимчасової допомоги по безробіттю на період дії карантину;

• створення сприятливих умов для розвитку і відновлення малого і середнього бізнесу;

• сприяння розвитку українського фермерства;

• залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння експорту продукції сільськогосподарського виробництва.

• реалізація земельної реформи та інше.

У разі затвердження програми Уряд міг би отримати річний “імунітет” (Кабмін не можна було б відправити у відставку протягом року).