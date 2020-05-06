Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook нардеп від фракції партії “Голос”, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Нардеп наголосив, що програма діяльності Кабміну “продовжує встановлювати антирекорди в комітетах ВРУ”.
Железняк уточнив, що документ вже розглянули:
• Комітет з питань екологічної політики;
• Комітет з питань організації державної влади;
• Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
• Комітет з питань економічного розвитку (головний з цього питання).
“Звичайно всі комітети рекомендували відправити на доопрацювання цей “політ фантазії”. Отже шанси отримати від Парламенту імунітет від звільнення на рік стрімко наближаються до нуля”, – наголосив нардеп.
Раніше на сайті Верховної Ради з’явилася програма діяльності Кабінету Міністрів, яка складається з 9 сторінок. У ній говориться, що, реагуючи на поточні виклики, “Уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”.
У документі зазначено, що пріоритетами Кабміну є:
• організація протиепідемічних заходів;
• перегляд держбюджету на 2020 рік для посилення соціального захисту та підтримки економіки;
• надання кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який зазнав втрат через карантин;
• підтримка вітчизняного промвиробника, в тому числі шляхом здійснення державного замовлення і державних закупівель;
• забезпечення щорічної індексації пенсій;
• спрощення надання тимчасової допомоги по безробіттю на період дії карантину;
• створення сприятливих умов для розвитку і відновлення малого і середнього бізнесу;
• сприяння розвитку українського фермерства;
• залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння експорту продукції сільськогосподарського виробництва.
• реалізація земельної реформи та інше.
У разі затвердження програми Уряд міг би отримати річний “імунітет” (Кабмін не можна було б відправити у відставку протягом року).
- Раніше Ярослав Железняк повідомляв, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету Міністрів під головуванням Дениса Шмигаля.