Європейський Союз не планує додавати до нового пакету антиросійських санкцій обмежень щодо російської державної атомної компанії "Росатом".

Джерело: CNN з посиланням на інформацію від високопосадовця ЄС.

За словами посадовця, попри те, що країни-члени ЄС зменшують свою залежність від російських енергоресурсів, у майбутньому – вже 11-му пакеті санкцій – не буде обмежень щодо “Росатому”.

У ЄС вважають, що ці обмеження не допоможуть отримати незалежність від російських енергоносіїв. Посадовець наголосив, що для цього існують інші шляхи.

Очікується, що в кінці саміту G7 у Хіросімі (Японія) буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.

ДОВІДКА: до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Європа була найбільшим покупцем російського газу. У 2021 році ЄС імпортував російських енергоносіїв на суму майже 100 мільярдів євро (110 мільярдів доларів).

Хоча блок запровадив економічні санкції проти Росії, їхня позиція щодо імпорту російських енергоносіїв була досить м’якою.