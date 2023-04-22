У межах обговорення нового, 11 пакету санкцій проти Росії, на Францію посилюють тиск, аби вона повністю розірвала зв'язки з атомним сектором РФ.

Про це повідомляє Politico.

Під час обговорення нового пакета антиросійських санкцій питання удару по російській державній атомній компанії “Росатом”. Це питання викликає розбіжності у деяких країнах ЄС, які залежать від російського ядерного палива.

Зокрема це означає, що буде посилена увага до зв’язків Франції з “Росатомом”.

Попри те, що значна частина комерційної співпраці була заморожена чи тимчасово зупинена ще у 2022 році, французькі державні компанії продовжують підтримувати деякі зв’язки з “Росатомом”.

Це спонукало Україну та дипломатів кількох країн ЄС закликати Францію розірвати всі зв’язки з “Росатомом”, особливо враховуючи його роль у нагляді за окупованою Росією Запорізькою АЕС в Україні.

“Я впевнений, що Париж має моральний обов’язок заохочувати свої державні компанії до розриву зв’язків з “Росатомом””, — сказав міністр енергетики України Герман

Галущенко минулого місяця, додавши, що Київ хоче, щоб усі країни ЄС, пов’язані з російською ядерною промисловістю, розірвали їх.

“Увесь наш громадський контроль був спрямований на Німеччину, а не стільки на Францію», — сказав дипломат з однієї країни ЄС, який побажав залишитися анонімним.

Париж повинен принаймні підтримати давні вимоги країн Балтії та Польщі ввести санкції проти “Росатома”, написав минулого тижня державний секретар Міністерства енергетики Німеччини Свен Гігольд.

“Ми спробуємо переконати Францію”, – додав він.

Наприкінці лютого США наклали санкції на “Росатом”; і Вашингтон, і Лондон наклали санкції на деяких його керівників за “глибокі зв’язки з російським військово-промисловим комплексом”.

Представник “Росатома” сказав Politico, що компанія “завжди дотримувалася точки зору, що атомна енергетика повинна залишатися поза політикою”.

Попри рішучий поштовх деяких країн ЄС і Єврокомісії застосувати санкції до керівництва “Росатома” під час попередніх обговорень, ці зусилля провалилися частково через тиск з боку Угорщини, де “Росатом” відповідає за розширення своєї атомної електростанції “Пакш”. Франція також опирається санкціям.

Хоча інші великі країни також не висловлювалися під час дискусій, дипломати чотирьох країн ЄС стверджували, що Париж ховається за Будапештом щодо ядерних санкцій.

“Оскільки Угорщина була дуже чіткою, дуже голосною, дуже помітною в цьому питанні, я думаю, що деяким іншим країнам, включаючи Францію … насправді не потрібно лобіювати свою справу”, – сказав один із дипломатів.

Для Франції “Росатом” — це перш за все клієнт”, — сказала Валері Фодон, генеральна представниця Французького товариства ядерної енергії, додавши, що Париж не залежить від Росії щодо безпеки постачання.

Ядерні зв’язки між Парижем і Москвою, які сягають часів холодної війни, найбільш очевидні у зв’язках між “Росатомом” і контрольованою державою EDF, найбільшою енергетичною компанією Франції, яка керує ядерним флотом країни. Вона підписала угоду про стратегічне співробітництво з “Росатомом” щодо “зеленого” водню у 2021 році, а також спільну декларацію про розвиток наукової співпраці.

Більш того, коли “Росатом” будує атомну станцію за кордоном, він часто покладається на технології французьких компаній — зазвичай витрачаючи до 1 мільярда євро на проєкт, сказала Фодон. Ці замовлення, як правило, включають системи командування та контролю від Framatome, мажоритарною власністю якої є EDF.

Framatome продовжує брати участь у російських проєктах з будівництва атомних станцій у всьому світі, включно з Пакш.

У грудні 2021 року французька фірма також підписала угоду про стратегічну співпрацю з “Росатомом” для розширення співпраці у сфері виробництва палива та інших технологій.

Framatome не коментувала свої поточні контракти, але стосовно угоди 2021 року представник компанії сказав: “Усе було відкладено до подальшого повідомлення”, додавши, що Framatome “перегляне угоду, якщо і коли це буде доречно”.

Orano, французька фірма, що спеціалізується на ядерному паливі і частково належить державі , до кінця минулого року продавала “Росатому” запаси використаного уранового палива для повторного використання за межами Франції. Компанія заявила, що цей контракт “тепер вирішено”, і вона “встановила спеціальний процес для моніторингу та попереднього схвалення діяльності”, що стосується будь-якої “російської зацікавленої сторони”.

І хоча Франція не залежить від Росії щодо свого ядерного палива та безпеки постачання, минулого року вона купила у Москви збагачений уран на 359 мільйонів євро, що більш ніж утричі перевищує суму, яку вона купила у 2021 році.

Це не єдиний такий продаж на Захід. Минулого року США купили у Росії збагачений уран на 830 мільйонів доларів. Москва також постачає паливо для реакторів Болгарії, Чехії, Фінляндії, Словаччини та Угорщини.

Ці тісні комерційні зв’язки призводять до закликів до дій з боку законодавців і дипломатів.

“Було б правильно, якби уряд Франції, як і уряд Німеччини, доклав великих зусиль, щоб… припинити [ядерну] співпрацю, доки Путін не припинить війну проти України”, — сказав Енгін Ероглу, німецький депутат Європарламенту.

У лютому Європарламент переважною більшістю голосів прийняв резолюцію, яка закликає до “Росатома” ввести санкції.

Хоча Франція не підтримала санкції проти “Росатома”, вона каже, що працює над тим, щоб допомогти іншим країнам ЄС відійти від Росії щодо ядерної енергії, і країна заявила, що погодиться з будь-якими торговельними заходами.

Минулого тижня Франція також приєдналася до альянсу, пов’язаного з G7 , “спрямованого на витіснення Путіна з міжнародного ринку ядерної енергії” разом із Великобританією, США, Канадою та Японією.