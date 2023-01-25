Про це повідомило DW.
Співробітники розпочали запланований страйк о 3:30 ранку, який триватиме до кінця дня. Внаслідок цього близько 35 тисяч пасажирів, які мали пройти через аеропорт Берлін-Бранденбур, зіткнуться з проблемами.
Керівництво авіакомпаній перенесло деякі рейси на наступний день або спрямувало їх в аеропорти Дрездена і Лейпцига. Ще багато поїздок було переброньовано на поїзди.
Вперше з 2018 року страйк у Німеччині стосується такої кількості рейсів.
Профспілка Verdi з питання оплати праці організувала акцію. Організація вимагає підвищення зарплати співробітників аеропорту і наземних служб на 500 євро на місяць протягом 12 місяців у межах колективного договору. Під час перемовин роботодавці запропонували набагато триваліший контракт.
Профспілка очікує, що в страйку візьмуть участь до 1500 працівників.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не перешкоджатиме, якщо Польща вирішить спорядити Україні танки Leopard.