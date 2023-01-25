В аеропорту Берлін-Бранденбург співробітники влаштували страйк. Близько 300 всіх пасажирських рейсів було скасовано або перенесено.

Про це повідомило DW.

Співробітники розпочали запланований страйк о 3:30 ранку, який триватиме до кінця дня. Внаслідок цього близько 35 тисяч пасажирів, які мали пройти через аеропорт Берлін-Бранденбур, зіткнуться з проблемами.

Керівництво авіакомпаній перенесло деякі рейси на наступний день або спрямувало їх в аеропорти Дрездена і Лейпцига. Ще багато поїздок було переброньовано на поїзди.

Вперше з 2018 року страйк у Німеччині стосується такої кількості рейсів.

Профспілка Verdi з питання оплати праці організувала акцію. Організація вимагає підвищення зарплати співробітників аеропорту і наземних служб на 500 євро на місяць протягом 12 місяців у межах колективного договору. Під час перемовин роботодавці запропонували набагато триваліший контракт.

Профспілка очікує, що в страйку візьмуть участь до 1500 працівників.