Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

У понеділок американські військові робили попереджувальні постріли в повітря в аеропорту, щоб сотні мирних жителів не вибігли на злітно-посадкову смугу, повідомив офіційний представник США.

“Натовп вийшов з-під контролю. Стріляли для того, щоб попередити хаос”, – сказав чиновник агентству Reuters по телефону.

Фото: @BANDIT_XRAY

Фото: AFP

Жителі Кабула штурмують літак.

Зараз тисячі афганців застрягли в аеропорту, намагаючись вибратися з країни після того, як у неділю бойовики “Талібану” увійшли до столиці. В аеропорту командують американські війська, допомагаючи в евакуації співробітників посольства і цивільних осіб.

Як повідомляє агентство Reuters, зранку понеділка центральні вулиці Кабула порожні – ні людей, ні машин.

Нагадаємо, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку.