Американські солдати стежать за порядком в аеропорту Кабула, адже жителі афганської столиці в паніці намагаються вилетіти з країни.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

У понеділок американські військові робили попереджувальні постріли в повітря в аеропорту, щоб сотні мирних жителів не вибігли на злітно-посадкову смугу, повідомив офіційний представник США.

“Натовп вийшов з-під контролю. Стріляли для того, щоб попередити хаос”, – сказав чиновник агентству Reuters по телефону.

Жителі Кабула штурмують літак.

US Army , Kabul Airport, Monday 8-16-2021 pic.twitter.com/6ingEWFzF8 — BANDIT XRAY 🇺🇸 ⚔ (@BANDIT_XRAY) August 16, 2021

Зараз тисячі афганців застрягли в аеропорту, намагаючись вибратися з країни після того, як у неділю бойовики “Талібану” увійшли до столиці. В аеропорту командують американські війська, допомагаючи в евакуації співробітників посольства і цивільних осіб.

Як повідомляє агентство Reuters, зранку понеділка центральні вулиці Кабула порожні – ні людей, ні машин.

Нагадаємо, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку.