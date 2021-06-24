Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За даними поліції, напад стався під час дисциплінарного слухання щодо 36-річного священника. Підозрюваний міг бути відлученим від церкви через те, що був звинувачений в причетності до торгівлі наркотиками.

Зокрема, єпископи зібралися, щоб обговорити позбавлення його сану після того, як в червні 2018 року, за повідомленнями місцевих ЗМІ, у нього нібито було виявлено 1,8 грама кокаїну.

Священник приніс на засідання в монастирі Петраков в центрі Афін велику пляшку з кислотою.

Наразі троє єпископів госпіталізовані в лікарні з опіками обличь. Охоронець, якому вдалося застати священика біля воріт монастиря, також отримав опіки і був доставлений в лікарню.

Міністр охорони здоров’я Василіс Кікіліас відвідав постраждалих у лікарні і сказав, що одному з них буде потрібна пластична операція.

Своєю чергою, президентка Греції Катерина Сакелларопулу засудила напад, а прем’єрміністр Кіріакос Міцотакіс поговорив з главою Грецької церкви архієпископом Афін Ієроніма II.