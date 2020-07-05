В аеропорту Афін затримали 17 українців, які прилетіли до Греції з Києва. Причина затримання - заборона на в'їзд в ЄС громадянам третіх країн.

Про це повідомляє видання “Європейська правда” з посиланням на одного із затриманих пасажирів.

За даними видання, в Афіни українці прибули в суботу ввечері, 4 липня, двома рейсами: авіакомпанії Ryanair і авіакомпанії Wizz Air.

Після прибуття під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в’їзді в країну. Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей 8 і 9 років.

Повідомляється, що українців в автозаку відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту. Вони пробули там ніч і залишаються досі.

У пасажирів забрали всі речі, в тому числі ноутбуки, дозволивши залишити телефони, але без зарядних пристроїв.

Судячи з відео, в камерах антисанітарія – на підлозі мертві таргани, в туалетах немає мила і туалетного паперу (їх дозволили купити за свій рахунок). Сплять українці на ліжках без матраців.

“Коли ми приїхали в “Жуляни” нас на реєстрації суворо розпитували і розглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест в лабораторії і надали з мокрою печаткою). Все показавши і розповівши, нас відпустили на паспортний контроль. І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту, нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися”, – розповів один з пасажирів Максим.

За словами пасажирів, сьогодні вранці вони зв’язалися з консулом, яка заявила, що вони не мали права на в’їзд і повинні повертатися до України. Обидва рейси будуть лише у вівторок. Консул також пообіцяла зв’язатися з місцевою владою, щоб допомогти у вирішенні даної ситуації.

Українські дипломати не приїздили в аеропорт. Також пасажири дзвонили на “гарячу лінію” МЗС, де їм пообіцяли розібратися в ситуації і надати допомогу.

На сайті компанії Ryanair є інформація уряду Греції щодо вимог до прибуваючих в країну громадянам інших держав.

Так, до 15 липня в Грецію не можуть приїжджати громадяни країн – нечленів Євросоюзу.

Тим не менше 4 липня через “Борисполя” до Афін вилетів літак.

Також є квитки в Афіни на сайті авіакомпанії Wizz Air:

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